Аманда Байнс возвращается к музыке с новым синглом «Girlfriend»

Афиша Daily
Фото: @amandapandapandapanda1

Актриса и певица Аманда Байнс выпустит свой первый за три года сингл «Girlfriend». Релиз состоится 10 апреля.

Ее последняя песня «Diamonds» вышла в 2022 году. В интервью E! Байнс рассказала, что черпала вдохновение в EDM и рэпе.

Ее лейбл Create Music Group описывает трек как «смесь мелодичного рэпа с EDM-продакшеном». В записи песни принимал участие Fenix Flexin. 

© @amandapandapandapanda1

Байнс стала знаменитой в 1990-х благодаря Nickelodeon. В 2000-х она снималась в комедиях, включая «Она — мужчина» и «Лак для волос». Ее последней актерской работой стала комедия «Легкая победа» 2010 года.

В 2010-х карьера актрисы пошла на спад из-за проблем с психическим здоровьем. В 2013 году над ней была установлена опека, которую она прекратила в 2022 году. «Последние несколько лет я усердно работала над улучшением своего здоровья, чтобы жить и работать самостоятельно», — заявляла она тогда.

Расскажите друзьям