Дом Оззи Осборна в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 17 млн долларов

Поместье находится недалеко от центра Лос-Анджелеса, в районе Хэнкок-Парк. Его построили в 1920-х годах. Его площадь вместе с гостевым домом — около 948 квадратных метров.



Семья музыканта восстановила особняк, но оставила в нем винтажный интерьер. В домашнем кинотеатре, кроме того, есть автографы звезд, посетивших дом, в том числе Элвиса Пресли и Натали Вуд. Такую традицию начал бывший владелец дома, радиоведущий Фрэнк Бреси. Издание отметило, что съемки реалити-шоу «Семейка Осборнов» на MTV проходили в другом особняке — в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе.



Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. В последние годы он перенес несколько операций на позвоночнике с долгим восстановлением.