Второй сезон «Темной материи» обзавелся датой премьеры и первыми кадрами

Второй сезон «Темной материи» стартует на Apple TV+ 28 августа. Затем новые серии будут выходить по пятницам ― вплоть до 30 октября. Всего запланировано 10 эпизодов. Об этом сообщает Deadline.
Вместе с датой премьеры Apple TV+ поделился первыми кадрами нового сезона.
«Темная материя» рассказывает о семьянине и физике Джейсоне Дессене, который однажды ночью, возвращаясь домой по улицам Чикаго, оказывается похищенным в альтернативные версии собственной жизни. Чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько измерений, встречая себя в самых разных жизненных ситуациях.
Первый сезон был снят по книге шоураннера и исполнительного продюсера сериала Блейка Крауча. Для второго сезона он напишет новую историю, так как продолжения книги нет.
В новых сериях семья Дессен попытается начать спокойную жизнь в мире, который наконец кажется безопасным, но вскоре снова окажется в бегах. Джейсон становится все более одержим Ящиком ― устройством перемещения между параллельными мирами. В то же время нарастающая паранойя его супруги Даниэлы доводит ее до предела.
Главную роль в сериале исполнил Джоэл Эджертон («Оби-Ван Кеноби», «Тихий садовник»). Его супругу сыграла Дженнифер Коннелли («Дом из песка и тумана»). В шоу также снялись Алиса Брага, Джимми Симпсон, Дайо Окенайи и Оукс Фегли.
Премьера первого сезона «Темной материи» состоялась в мае 2024-го, а в августе того же года сериал продлили на второй сезон.