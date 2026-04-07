Fox продлил сериал «Память убийцы» на второй сезон

Телеканал Fox объявил о продлении драматического сериала «Память убийцы» с Патриком Демпси и Майклом Империоли в главных ролях. Об этом пишет Variety.
Первый сезон шоу завершился 6 апреля, второй выйдет в телевизионном сезоне 2026–2027 годов. Точная дата не называется.
Премьера 10-серийного первого сезона состоялась 25 января, после финала чемпионата НФЛ. Это помогло сериалу стать самой рейтинговой драмой текущего сезона на эфирном телевидении, а также самым просматриваемым проектом Fox на стриминговых платформах.
«Память убийцы» стала настоящим хитом благодаря игре Патрика Демпси и Майкла Империоли. Аарон Зелман, Гленн Кесслер и Warner Bros. Television создали острую, эмоциональную историю, которая нашла отклик у зрителей, заявил президент Fox TV Network Майкл Торн.
Сериал навеян книгой и бельгийским фильмом 2003 года «Синдром Альцгеймера». В центре сюжета — профессиональный киллер Анджело Ледда, который долгие годы выполнял заказы нью-йоркской мафии, при этом ведя двойную жизнь (образцового семьянина и продавца офисной техники в пригороде).
Когда у него начинаются проблемы с памятью, он обращается к врачам и узнает, что у него ранняя стадия болезни Альцгеймера. Опасаясь за свое будущее и безопасность близких, Анджело решает уйти на покой, но прежде соглашается выполнить для своего работодателя последнее задание.