Лифт на землю в тизере финала «Благих знамений»

Фото: Prime Video

Amazon Prime опубликовал короткий тизер последнего эпизода сериала «Благие знамения». Он выйдет на стриминговом сервисе 13 мая.

«Да начнется второе пришествие!», — гласит подпись к видеоролику. В нем показан лифт с тремя кнопками: раем, адом и Землей.

Ранее появились первый кадр и первый тизер — в видео показали книжный магазин ангела Азирафеля. Он меняет табличку с «Закрыто» на «Открыто».

Видео: Prime Video

О том, что третий сезон «Благих знамений» будет состоять из одной 90-минутной серии, стало известно еще в октябре 2024 года. В сентябре работу над продолжением шоу приостановили после того, как несколько женщин обвинили Геймана в сексуализированном насилии. Производство возобновилось в начале 2025 года в Шотландии.

«Благие знамения» дебютировали на стриминге Prime Video в 2019 году. Первоначально Гейман был указан как создатель, исполнительный продюсер и шоураннер. В проекте снялись Майкл Шин («Сумерки») и Дэвид Теннант («Доктор Кто») в роли ангела Азирафеля и демона Кроули соответственно. 

Изначально шоу было запланировано как мини-сериал, но популярность проекта заставила Amazon продлить его на второй сезон, основываясь на идее, которую, по словам Геймана, он обсуждал с Пратчеттом до смерти писателя в 2015 году.

