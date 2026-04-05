Дональд Гловер подтвердил, что работа над фильмом-сиквелом «Сообщества» уже ведется

Дональд Гловер, исполнивший одну из главных ролей в ситкоме «Сообщество», сообщил, что работа над полнометражным фильмом во вселенной сериала действительно идет.
«Мы только что переписывались об этом. В переписке, конечно, сплошные нежности, но когда ты находишься на другом конце света, просыпаешься и видишь 83 сообщения», — рассказал актер.
Гловер добавил: «Мы прямо сейчас работаем над фильмом. Я знаю, что все твердят об этом уже тысячу лет, но клянусь, я не обманываю. Я действительно думаю, что что-то скоро произойдет».
Ситком «Сообщество» выходил на канале NBC, а затем на Yahoo! Screen в 2009–2015 годах. Сюжет повествует о семи студентах общественного колледжа — от высокомерного адвоката, потерявшего работу, до матери-одиночки, которую бросил муж. Вместе они образуют учебную группу по испанскому языку и становятся лучшими друзьями.
Сериал полюбился зрителям за обилие поп-культурных отсылок, пародии на фильмы, обыгрывание клише и тропов, ломание четвертой стены и мета-шутки. Телевизионные рейтинги «Сообщества» были невысокими, но оценки критиков —напротив.