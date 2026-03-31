Лора Дерн снимется в сериале о Джеффри Эпштейне

Вышел трейлер «Властелинов Вселенной» — нового фильма по мотивам игрушек Mattel

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Escape Artists

Amazon представила полноценный трейлер фильма «Властелины Вселенной», основанного на игрушках компании Mattel. Премьера состоится 5 июня.

По сюжету 10-летний принц Адам терпит крушение на космическом корабле и расстается со своим волшебным Мечом Силы — единственной связью со своим родным домом на Этернии. Отыскав его почти два десятилетия спустя, он отправляется обратно, чтобы защитить родную планету от злых сил. Для этого принцу Адаму нужно раскрыть тайны своего прошлого и стать Хи-Меном — самым могущественным человеком во Вселенной.

Видео: Amazon


В ленте снялись Николас Галицин, Джаред Лето, Камила Мендес, Элисон Бри, Морена Баккарин, Идрис Эльба и Кристен Уиг. Режиссером стал Трэвис Найт («Бамблби»), авторами сценария — Кристофер Джон Батлер, Аарон и Адам Ни, а также Дэйв Каллахан.
 

Расскажите друзьям