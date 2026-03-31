Ty Dolla $ign выступит в России
В Москве хозяева бросили 11-летнего кота Барсика в аэропорту и улетели
Жюри Букеровской премии объявило шорт-лист 2026 года
Barbie Dream Fest во Флориде назвали кошмаром и сравнили с провальной выставкой о Вилли Вонке
Опрос: каждый пятый россиянин планирует путешествие этой весной
Праздник «Алые паруса» в Петербурге пройдет 27 июня
Глава Минтранса: доставка пиццы дронами станет обыденностью в России через 3–4 года
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Минпросвещения опровергло информацию о введении обязательного второго иностранного языка в школах
Дуа Липа станет куратором Лондонского литературного фестиваля
Сиквел триллера «Горничная» выйдет в декабре 2027 года
Зендая планирует взять паузу после насыщенного проектами года
«Лента.ру» выпустила спецпроект к 45-летию Ленинградского рок-клуба
Трифон Бебутов занял пост программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение»
Дептранс Москвы: прокат электросамокатов заработает с 1 апреля
Ганвест прокомментировал штраф за неуважение к обществу: «Я остаюсь тем, кто я есть»
Минцифры выступило против штрафов за использование VPN
Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России
В Петербурге выставят на аукцион автограф Сергея Довлатова
Лора Дерн снимется в сериале о Джеффри Эпштейне
Селин Дион подтвердила свое возвращение на сцену
Ру отправляется в Мексику в новом трейлере продолжения «Эйфории»
«Коммерсант»: российские сервисы могут исключить из «белых списков» за допуск пользователей с VPN
Московское кафе открыло вакансию дегустатора шапочек куличей
Производитель Zewa объявил о завершении ребрендинга в России
РБК: с 1 апреля в России по требова­нию Минцифры отключат пополнение Apple ID​ с мобильного счета
У потомка д’Артаньяна взяли тест ДНК для идентификации могилы мушкетера
Wildberries запустил книжный сервис

Пятый сезон «Беспринципных» выйдет этой весной

Премьера пятого сезона сериала «Беспринципные» состоится уже этой весной, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе «Кинопоиска». Производством занимаются компании «Медиаслово» и «Плюс Студия».

К прежнему актерскому составу присоединились новые исполнители: Алена Хмельницкая, Лео Канделаки, Александр Мизев, Зоя Фуць, Алика Смехова, Ольга Дибцева. Хмельницкая предстанет в образе могущественной бизнес-леди и фанатки здорового образа жизни Анны Генриевской — единственной женщины на Патриарших, которую Валентина (Кристина Бабушкина) считает «приблизительно равной себе».

Именно благодаря ей у генерала Хадякова (Николай Фоменко) появится новая, абсолютно фантастическая цель — пробежать марафон! Лео Канделаки сыграет Марка — гувернера мечты, который примет на себя заботу о сыне Веры (Надежда Михалкова), чтобы дать ей наконец возможность устроить личную жизнь после расставания с Ромой (Юрий Колокольников) и пересмотреть свои взгляды на мужчин.

В роли одного из поклонников Веры зрители увидят Александра Мизева. Зоя Фуць сыграет клиентку Оли (Анна Слю), которую попытается соблазнить Славик (Павел Деревянко). А Олина подружка в исполнении Екатерины Кабак поможет вывести летописца Патриков на чистую воду. Кроме того, Алика Смехова вновь предстанет в роли эзотерической звезды района — гадалки с уникальными коммуникационными навыками и возможностями.

После «Беспринципных в Питере» действие сериала возвращается в Москву, куда переезжают также критик Георгий (Игорь Верник) с супругой Анной (Александра Ребенок). Здесь героя ждет большая должность, а их с Анной отношения — новые проверки на прочность. Из Петербурга на Патрики вернется продюсер Сергей (Максим Лагашкин), который в этот раз будет проворачивать авантюры вместе с новой героиней Светой (Ольга Дибцева).

Сменившие деревенскую жизнь на столичную дольче вита героини Ирины Пеговой и Ксении Утехиной — тоже на Патриарших: Дарья открыла магазин свежих фермерских продуктов и все не оставляет попыток выгодно пристроить замуж дочь Аленку, которая никак не вписывается в шаблон типичной городской охотницы за миллионерами. В фокусе «Беспринципных» также остаются Паша (Павел Табаков) с Юлей (Аглая Тарасова).

Над пятым сезоном работали два режиссера: Заур Засеев («Беспринципные в Питере») и Тина Баркалая («Жемчуг»). Авторы сценария — Александр Цыпкин, Екатерина Богомолова, Владимир Васильев, Илья Мотовилов, Иван Авсеенко, Юлия Абрамчик. 

