Сиквел триллера «Горничная» выйдет в декабре 2027 года

Фото: Lionsgate

Продолжение кассового хита «Горничная» выйдет в прокат 17 декабря 2027 года. Об этом сообщает Variety.

Картина станет прямым сиквелом оригинала, который собрал почти 400 млн долларов в мировом прокате при бюджете 35 млн. Студия Lionsgate планирует выпустить продолжение в один день с премьерами фильмов «Мстители: Секретные войны» и «Властелин Колец: Охота на Голлума», которые относятся к франшизам, ориентированным на мужскую аудиторию.

К своим ролям вернутся Сидни Суини и Микеле Морроне, к актерскому составу также присоединилась Кирстен Данст. Сюжет продолжит историю Милли — героини Суини, которая устраивается работать в дом загадочной женщины и сталкивается с тайнами, еще более опасными, чем в первой части.

Фильм основан на романе Фриды МакФадден. Режиссером вновь выступит Пол Фейг, а сценарий напишет Ребекка Сонненшайн. Производство начнется позже в этом году. В Lionsgate рассчитывают превратить франшизу в серию фильмов и в будущем экранизировать другие книги МакФадден.

