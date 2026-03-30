Производитель Zewa объявил о завершении ребрендинга в России

Компания «ЭвоКом» объявила о завершении ребрендинга и полном переходе бренда Zewa в России на новое название — Zemma, пишет «Коммерсант».
Весной 2026 года вся продукция начнет выпускаться под новым брендом». В «Эвоком» уточнили, что в переходный период в магазинах возможно одновременное присутствие продукции под брендами Zewa и Zemma, пока не произойдет полное замещение.
«Продукция Zemma производится на том же оборудовании, с теми же стандартами контроля качества и из того же сырья, что и раньше. Мы не меняли технологию из-за ребрендинга», — прокомментировал гендиректор ООО «ЭвоКом» Артем Лебедев.
О том, что Zewa сменит название, стало известно в марте 2025 года. Оригинальный бренд принадлежит шведской компании Essity, которая ушла из России в 2023 году. Essity продала свой российский бизнес компании ООО «Новые технологии». В 2024 году ООО «Эссити» сменила название на «Эволюция комфорта».