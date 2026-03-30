Софи Тернер получила травму на съемках «Tomb Raider». Работу над проектом приостановили

Фото: Amazon

Съемки нового сериала о Ларе Крофт приостановили, поскольку исполнительница главной роли Софи Тернер («Игра престолов») получила травму в процессе работы. Об этом сообщил Variety.

По словам представителя Prime Video, повреждения у актрисы незначительные. Однако «в качестве меры предосторожности производство было ненадолго приостановлено», заявили в команде стримингового сервиса.

Команда дала Тернер время на восстановление, но надеется возобновить съемки как можно скорее. По информации таблоида The Sun, Тернер усугубила имевшуюся у нее ранее травму спины. Тернер эти сообщения пока никак не прокомментировала.

Тернер исполняет роль археолога и искательницы приключений Лары Крофт в новой телеадаптации игры Tomb Raider. Производство сериала началось в январе, и его выход по-прежнему запланирован на 2027 год. Точная дата премьеры пока не объявлена.

Помимо Тернер в новом сериале «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» снимутся Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс, Мартин Бобб-Семпл, Джек Бэннон, Джон Хеффернан, Билл Патерсон, Патерсон Джозеф, Саша Лусс, Джульетта Мотамед, Селия Имри и Аугуст Витгенштайн. Шоураннерами стали Фиби Уоллер-Бридж и Чад Ходж.

