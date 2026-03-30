Сцену с астрофагами в «Проекте „Конец света“» сняли с помощью проволочной сетки и воды

Мировая премьера «Проекта „Конец света“» состоялась 20 марта. Фильм основан на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель Райленд Грейс, который становится астронавтом. Очнувшись на борту космического корабля, он не может вспомнить, как там оказался. Постепенно память возвращается: героя отправили к звезде Тау Кита, расположенной примерно в 12 световых годах от Земли, чтобы выяснить, как спасти человечество от глобальной катастрофы.