Сцену с астрофагами в «Проекте „Конец света“» сняли с помощью проволочной сетки и воды

Создатели фильма «Проект „Конец света“» раскрыли, что для съемки космической сцены с астрофагами — инопланетными микроорганизмами — использовали светодиоды, закрепленные на проволочной сетке.
Во время съемки перед объективом камеры лили воду, чтобы она преломляла свет и создавала необходимые визуальные эффекты. Саму сцену снимали камерой Alexa LF без инфракрасного фильтра.
Мировая премьера «Проекта „Конец света“» состоялась 20 марта. Фильм основан на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель Райленд Грейс, который становится астронавтом. Очнувшись на борту космического корабля, он не может вспомнить, как там оказался. Постепенно память возвращается: героя отправили к звезде Тау Кита, расположенной примерно в 12 световых годах от Земли, чтобы выяснить, как спасти человечество от глобальной катастрофы.
Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.