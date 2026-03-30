Фото: A24

Роберт Паттинсон и Зендая, вместе снявшиеся в фильме «Вот это драма!», в интервью Letterboxd выбрали любимые работы друг друга.

Паттинсон остановился на «Малкольме и Мари» и «Претендентах». Первый фильм актер описал так: «Это кино, где двое людей разговаривают в одной комнате. Событийное кино. Раньше такое часто снимали, это, по сути, пьеса. Помню, когда он вышел, это был такой восторг. Мне кажется, он невероятно красиво снят. Мне очень понравилось. И еще там такая потрясающая игра». О «Претендентах» добавил лаконично: «У тебя талант делать фильмы, которые нельзя пропустить».

Зендая без раздумий назвала черно-белый хоррор Роберта Эггерса «Маяк». Впечатление от актерской игры коллеги она описала так: «Меня впечатляет твоя многогранность и то, как ты способен на полное перевоплощение. Для тебя действительно нет ничего невозможного. <…> Ты создаешь такие уникальные образы, и я просто в восторге от того, как ты используешь голос. Теперь, когда я знаю тебя в реальной жизни… что ты делаешь со своим горлом, чтобы так звучать? Потому что теперь-то я знаю, какой у тебя голос на самом деле».

Фильм «Вот это драма!» выходит в российских кинотеатрах 9 апреля. По сюжету пара готовится к свадьбе, но неожиданно сталкивается с кризисом в отношениях.

В первом тизере герои встречаются со свадебным фотографом, которая спрашивает жениха, что ему нравится в невесте больше всего. В другом трейлере персонажи Зендаи и Паттинсона репетируют первый танец, вспоминают свою первую встречу и отмечают помолвку с друзьями. За ужином они рассказывают о самом худшем, что когда-либо совершали, — и после этого комфортная жизнь пары идет под откос.

Последний тизер появился 24 марта: в нем герой Паттинсона рассказывает, как любит смех своей невесты. Позднее было опубликовано свадебное видео героев — оно начинается как трогательный ролик с торжества: гости делятся пожеланиями, жених и невеста подходят к алтарю и обмениваются кольцами. Однако в конце на свадьбе завязывается драка, а герой Паттинсона оказывается окровавленным.

