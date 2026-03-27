Роберт Паттинсон и Зендая в свадебном видео из «Вот это драма»

Студия A24 опубликовала минутное свадебное видео героев Роберта Паттинсона и Зендаи из фильма «Вот это драма!». Картина выйдет в российских кинотеатрах 9 апреля.
По сюжету пара готовится к свадьбе, но неожиданно сталкивается с кризисом в отношениях. Отрывок начинается как трогательное видео с торжества: гости делятся пожеланиями, жених и невеста подходят к алтарю и обмениваются кольцами. В конце, однако, на свадьбе завязывается драка, а герой Роберта Паттинсона оказывается окровавленным.
В первом трейлере пара встречается со свадебным фотографом, которая спрашивает жениха, что ему нравится больше всего в невесте. В другом тизере персонажи Зендаи и Паттинсона репетируют первый танец, вспоминают свою первую встречу и отмечают помолвку с друзьями. Во время ужина они рассказывают о самом худшем, что когда‑либо делали, — и после этого комфортная жизнь пары идет под откос. Последний тизер появился 24 марта: в нем герой Роберта Паттинсона рассказывает, как любит смех своей невесты.
Режиссером фильма выступил Кристоффер Боргли. Продолжительность картины составит 1 час 45 минут. Зарубежный релиз проекта запланирован на 3 апреля, а в российский прокат лента выйдет 9 апреля.
В рамках промо фильма студия A24 на один день открыла поп-ап свадебную часовню в Лас-Вегасе. Пары, пожелавшие пожениться 14 марта, подали заявку на специальном сайте, рассказав историю своей любви. «Мы обещаем церемонию, которая будет ощущаться спонтанной, гламурной и чуточку опасной», — говорилось в описании мероприятия.