Райан Гослинг устроил брату Евы Мендес импровизированное прослушивание на промо «Конца света»

Райан Гослинг, воспользовавшись промо-мероприятием своего фильма «Проект „Конец света“», устроил публичную презентацию Карло Мендеса — брата Евы Мендес.
На мероприятии в Лос-Анджелесе он прервал интервью, чтобы попросить присутствующих в зале режиссеров, продюсеров и сценаристов обратить внимание на «самого трудолюбивого безработного актера» и дать ему работу.
«Это Карло Мендес. Он брат Евы. Если вы пишете или снимаете что-то — возьмите его. Он заслуживает этого», — заявил Гослинг, указав на вставшего в зале Мендеса.
Карло Мендес снимается с середины 2000-х, появляясь в эпизодах таких сериалов, как «Беверли-Хиллз 90210», «Парки и зоны отдыха», «9-1-1», а недавно сыграл роль в четвертом эпизоде сериала «Декстер: Первородный грех».
Сам Гослинг и Ева Мендес вместе с 2012 года, воспитывают двоих дочерей. Сама актриса последний раз появлялась на экране в 2014 году в режиссерском дебюте Гослинга. Их брак не зарегистрирован официально, но они называют друг друга мужем и женой.