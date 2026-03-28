Рианна дала показания по делу о нападении на ее особняк

В отчете говорится, что A$AP Rocky, по его словам, проснулся от того, что Рианна сказал ему: «В нас стреляли». Затем пара постаралась обезопасить своих детей и персонал.



Артистка рассказала полицейским, что в прошлом она получала угрозы об убийстве в социальных сетях. Подозревая в стрельбе Иванна Ортиз на суде не признала себя виновной по 14 пунктам обвинения, включая покушение на убийство. В случае признания ее виновной ей грозит пожизненное заключение.



В Лос-Анджелесе 8 марта по особняку Рианны открыли огонью полуавтоматической винтовки. Полиция задержала 35-летнюю подозреваемую в стрельбе по имени Иванна Ортиз. У неё обнаружили винтовку и семь гильз. Мотив нападения пока неизвестен.