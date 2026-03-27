Майли Сайрус выпустила сингл «Younger You» в честь 20-летия «Ханны Монтаны»
Исследование: Гоголь — самый востребованный русский классик на театральной сцене
Стив Кэрелл рассказал, как Пол Радд отговаривал его от роли в «Офисе»
Синоптик: начало апреля в Москве будет теплым, но пасмурным
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена ждут первого ребенка
Спрос на отели в Японии вырос на 77% на фоне цветения сакуры
Второй сезон «Маленьких пророков» станет последним
Ванесса Кирби и Яхья Абдул‑Матин II снимутся в научно‑фантастическом триллере «Liminal»
Церемония вручения премии «Оскар» будет проходить в новом месте с 2029 года
Дуа Липа снимется с Коннором Сторри в фильме «Peaked»
С Киевского вокзала в Москве эвакуируют пассажиров
Семья Энн Хэтэуэй и Юэна МакГрегора попадает в странный мир в тизере-трейлере «Конца Дубовой улицы»
На Краснопресненской набережной началось строительство Национального центра «Россия»
Пол Маккартни анонсировал новый альбом и выпустил новый сингл
В США учредили ежегодную премию в честь Мерил Стрип
Роспотребнадзор: пик активности клещей в РФ будет в середине мая
Ким Кардашьян выставила на аукцион одежду из сериала «Все честно», чтобы помочь женщинам
Райан Гослинг снимется в фильме от авторов «Всё везде и сразу»
Адам Сэндлер снимется с Уиллемом Дефо в драме «Тайм-аут» от Netflix
Минцифры предложило обязать мар­кет­плейсы открывать ПВЗ в отделениях Почты России
Мать Билли Айлиш будет вести кулинарное шоу
Рис Иванс в тизере «Звездного городка» — сериала о космической гонке
Кейт Хадсон борется с предрассудками в баскетболе в трейлере продолжения «Самого ценного игрока»
Около 200 человек эвакуировали из Дома культуры «ГЭС-2»
Вышел полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев проведет поэтический вечер в Москве
Средний возраст работника в России составил 42,5 года
Ювелирный бренд Vsemu Svet выпустил коллекцию колец-маяков

«Бюджета „Игры престолов“ у нас нет»: создатель «Пацанов» — о финале сериала

Фото: Amazon Studios

Создатель и шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке поделился подробностями о финальном, пятом сезоне, премьера которого состоится 8 апреля.

В интервью SFX Magazine он заверил поклонников, что, несмотря на скромный бюджет, сериал получит эмоционально насыщенное завершение.

По словам Крипке, в новом сезоне мир полностью принадлежит Хоумлендеру. Команда «Пацанов» разбита. Хьюи, Молоко и Французик в тюрьме, Энни пытается организовать сопротивление, а Кимико исчезла. Все меняется с возвращением Бутчера.

Шоураннер признался, что на масштабные баталии, как в «Игре престолов», у проекта нет средств, но зрителей ждут напряженные личные противостояния. «Я надеюсь, финал будет катарсическим и эмоционально удовлетворяющим, но мне немного страшно», — признался он.

«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.

В главных ролях Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т.Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти, а также Вэлори Карри и Джеффри Дин Морган.

