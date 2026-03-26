Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Минцифры направило в Правительство комплексный законопроект, нацеленный на модернизацию почтовой отрасли. Об этом говорится на сайте ведомства.

Министерство предлагает провести системные изменения. В том числе расширить доступные для граждан сервисы в отделениях Почты России, повысить качество и безопасности доставки корреспонденции, а также укрепить финансовую устойчивость организации.

Среди предложений:

  • обязать маркетплейсы открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда;
  • запретить банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи; 
  • ввести бесплатные СМС-уведомления о поступлении почтовых отправлений; 
  • разрешить продавать в почтовых отделениях безрецептурные лекарства;
  • повысить комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат с 1,17 до 1,5%, что позволит избежать убыточности этого вида деятельности;
  • разрешить Почте России привлекать сторонние компании или индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок;
  • отправлять квитанции за ЖКУ по умолчанию с помощью «Госуслуг», чтобы сократить расходы на бумагу;
  • запретить использовать почтовые ящики для размещения рекламы сторонним организациям;
  • разрешить Почте России размещать рекламу на платежных документах за ЖКУ.

Недавно стало известно, что Почта России запустила отправку посылок по номеру телефона получателя. Для подключения услуги он должен заранее привязать свой номер телефона к удобному для него отделению почты.

