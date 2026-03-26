Туры в Таиланд подорожают из‑за роста цен на топливо
Т2 отменил международный роуминг для звонков
Умерла актриса из «Супермена» 1978 года Валерия Перрин
Охранник Чаппелл Роан взял вину на себя за инцидент с 11-летней фанаткой
Названы предварительные даты начала купального сезона в Москве
Джей Зи впервые рассказал о «неконтролируемой ярости» после обвинений в изнасиловании
Зарплаты курьеров в Москве на 12% превышают доходы специалистов с высшим образованием
В Москве пройдет шесть велофестивалей в 2026 году
Снуп Догг сыграет заключенного в фильме «Бог родео». Продюсером станет Ридли Скотт
Каждый четвертый россиянин скрывает свои странные гастрономические пристрастия
В Екатеринбурге пройдет инвестфорум ВТБ «Россия зовет!»
Дом Ханны Монтаны появился на Airbnb
«Перекресток» открыл супермаркет на высоте 1600 метров в горах Сочи
В России меняются правила денежных переводов с 1 апреля
«Пропускаем какие‑то вещи совершенно тупые»: Путин призвал ускорить введение квот на зарубежное кино
Суд в США признал Meta* и YouTube виновными в создании вызывающих привыкание продуктов
В самые популярные даты столичные загсы увеличили время работы
Духовным главой англиканской церкви впервые стала женщина
Исследование: связь между собаками и людьми существует уже более 15 000 лет
Онжаню Эллис-Тейлор снимется в сериале «Эйнштейн»
Мелания Трамп хотела бы, чтобы детей обучали роботы
Брюс Кэмпбелл назвал фильм «Эрни и Эмма» своим приоритетом. Актер проходит лечение от рака
Фильм «Она написала убийство» с Джейми Ли Кертис выйдет в декабре 2027 года
Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер»
Гвинет Пэлтроу сыграет главную роль в экранизации «Незнакомцев» Белль Берден
Музыкальный журналист устал от блокировок и завел канал в «Google Таблицах»
Барби Феррейра в ужасе от Дейкра Монгомери в трейлере «Лики смерти»
В Нидерландах, предположительно, нашли скелет д’Артаньяна

Федор Бондарчук исполняет желания в трейлере «Хоттабыча»

Фото: Art Pictures Studio

Кинокомпания Art Pictures Studio поделилась с «Афишей Daily» первым трейлером «Хоттабыча» ― киносказки, которая переосмыслит классическую историю о джинне. В российских кинотеатрах картина выйдет 1 января 2027 года. 

В центре истории ― подросток Волька, тяжело переживающий развод родителей. Он случайно освобождает из заточения могущественного джинна Хоттабыча. Волшебник мечтает стать человеком и найти свою дочь, и их судьбы переплетаются. Вместе героям предстоит разобраться с желаниями, обрести друзей и столкнуться с могущественным колдуном из прошлого.

Видео: Art Pictures Studio

Роль волшебника Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба исполняет Федор Бондарчук. Новым Волькой стал Марк Григорьев. С ними на экране появятся Надежда и Анна Михалковы, Аскар Ильясов, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Тимофей Попович, Виталия Корниенко и другие.

Режиссером фильма стал Никита Власов («Лада Голд», «Комбинация»). Он также выступил соавтором сценария вместе с Андреем Золотаревым («Буратино», трилогия «Лед»). 

