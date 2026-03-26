Федор Бондарчук исполняет желания в трейлере «Хоттабыча»

Кинокомпания Art Pictures Studio поделилась с «Афишей Daily» первым трейлером «Хоттабыча» ― киносказки, которая переосмыслит классическую историю о джинне. В российских кинотеатрах картина выйдет 1 января 2027 года.
В центре истории ― подросток Волька, тяжело переживающий развод родителей. Он случайно освобождает из заточения могущественного джинна Хоттабыча. Волшебник мечтает стать человеком и найти свою дочь, и их судьбы переплетаются. Вместе героям предстоит разобраться с желаниями, обрести друзей и столкнуться с могущественным колдуном из прошлого.
Роль волшебника Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба исполняет Федор Бондарчук. Новым Волькой стал Марк Григорьев. С ними на экране появятся Надежда и Анна Михалковы, Аскар Ильясов, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Тимофей Попович, Виталия Корниенко и другие.
Режиссером фильма стал Никита Власов («Лада Голд», «Комбинация»). Он также выступил соавтором сценария вместе с Андреем Золотаревым («Буратино», трилогия «Лед»).