Питер Джексон и Стивен Колберт работают над новым фильмом по «Властелину Колец»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Jeff Spicer/Getty Images

Питер Джексон, режиссер кинотрилогий «Властелин Колец» и «Хоббит», разрабатывает новый фильм по франшизе. Его заявление появилось в инстаграме* Warner Bros.

Режиссер отметил, что работает над картиной вместе с «особым партнером» ― ведущим вечернего шоу Стивеном Колбертом. В своем анонсе Джексон попросил Колберта рассказать о проекте.

«Вы знаете, что для меня значат книги и что для меня значат ваши фильмы. Но я снова и снова возвращался к тем шести ранним главам „Братства Кольца“, которые вы в свое время не стали развивать в первом фильме. По сути, это главы от „Трое — уже компания“ до „Тумана на курганах“. И я подумал: подождите, а ведь это могло бы стать самостоятельной историей, которая при этом вписалась бы в большую историю», ― сказал Колберт, обращаясь к Джексону.

При этом согласно официальному синопсису фильма, события развернутся спустя четырнадцать лет после ухода Фродо в Валинор. В центре сюжета окажутся Сэм, Мерри и Пиппин, которые отправятся в путь, чтобы повторить часть того самого приключения. Тем временем дочь Сэма Эланор обнаружит старую тайну и решит выяснить, почему Война Кольца едва не была проиграна еще до того, как началась. 

Фильм получил рабочее название «Властелин Колец: Тень прошлого». Он выйдет после картины «Властелин Колец: Охота на Голлума», которой сейчас занимается Энди Серкис и релиз которой намечен на декабрь 2027 года.

Колберт выступит одним из сценаристов новой ленты. Над проектом он будет работать вместе с Джексоном, Фрэн Уолш и Филиппой Бойенс — оскароносным трио, ответственным за кинотрилогии «Властелин Колец» и «Хоббит».

Говоря о работе над «Охотой на Голлума», Джексон отметил, что «сценарий складывается очень хорошо». В этой картине Джексон выступает продюсером, а режиссером и исполнителем главной роли будет Энди Серкис. «Нам удалось вернуть многих людей из старой команды — знакомые лица, а также кое-кого нового. Энди делает потрясающую работу, все выглядит великолепно», ― сказал Джексон. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям