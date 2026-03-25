Новые сезоны сериала по «Гарри Поттеру» не планируют выпускать каждый год

Фото: HBO

HBO не будет выпускать новые сезоны «Гарри Поттера» ежегодно из-за большого объема работы. Об этом сообщил глава сервиса Кейси Блойс в интервью The Hollywood Reporter.

Блойс сравнил сериал с «Домом Дракона» и «Одними из нас», отметив, что делать настолько масштабные шоу ежегодными невозможно с точки зрения производства. Какими будут перерывы между сезонами, неизвестно. Оригинальные фильмы с Дэниелом Рэдклиффом выходили раз в 1–2 года.

Блойс также призвал не верить слухам о кастинге и заявил, что исполнителя роли Волан-де-Морта в сериале все еще не нашли. Глава HBO добавил, что из-за угроз актерам, в том числе Паапе Эссьеду после утверждения на роль Северуса Снейпа, на площадке работает серьезная служба безопасности.

Вчера HBO опубликовал первый кадр из сериала «Гарри Поттер», который выйдет на экраны в 2027 году. На снимке можно увидеть главного героя в исполнении Доминика МакЛоклина, но только со спины. Он одет в мантию и, судя по всему, готовится к матчу против Пуффендуя. 

