В России впервые снимут фильм на борту лайнера во время его плавания

По сюжету мужчина по имени Анатолий уже долгое время живет на лайнере, не покидая его. Его привычный уклад нарушается после знакомства с новой сотрудницей судна Лилей.



Работа над фильмом ведется во время рейса по маршруту Сочи — Стамбул — Мармарис — Аланья — Александрия — Измир — Амасра — Сочи. «Впереди год очень сложной работы, результат которой точно удивит зрителей», — сказал продюсер проекта Александр Щеряков, слова которого приводят в кинокомпании Red Pepper Film.



«Помимо морских пейзажей в картине будут запечатлены городские локации Турции. За время съемок команда пройдет через четыре моря: Черное, Мраморное, Эгейское и Средиземное», — добавили в кинокомпании.



Капитан судна Сергей Евстигнеев рассказал, что для экипажа участие в съемках стало значимым событием. «Нам близка идея фильма о человеке, выбравшем жизнь на борту, потому что для многих членов экипажа судно уже давно стало вторым домом. Мы рады, что зрители почувствуют подлинную атмосферу жизни на лайнере — с ее ритмом, эмоциями и особыми морскими традициями, которые мы с гордостью сохраняем», — пояснил он.