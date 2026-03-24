Фиби Дайневор снимется в криминальном сериале «Dirty»

Афиша Daily
Фото: Netflix

Звезда сериала «Бриджертоны» Фиби Дайневор сыграет в британском криминальном сериале «Dirty». Об этом сообщил Deadline.

Актриса сыграет девушку из Манчестера, которая служит в полиции вместе с матерью. Женщины считают друг друга самым большим препятствием на своем профессиональном пути.

В сериале будет восемь эпизодов, его выпустит Amazon. Автором, шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером шоу выступит Мэтт Чарман вместе с Фозом Алланом.

По словам инсайдеров, Чарман хотел поработать с Дайневор, с тех пор как увидел ее в триллере «Все средства хороши». Актрису, в свою очередь, привлекла возможность сыграть персонажа из Манчестера — родного города Дайневор.

Актрису на роль матери героини Дайневор в настоящее время ищут. Чарман описал будущий сериал как «Майкл Манн в Манчестере». По данным СМИ, всех участников поражает масштаб сериала и роль Манчестера в его сюжете.

