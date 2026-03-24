Марго Робби снялась в кампании Chanel, воссоздающей клип Кайли Миноуг

Режиссер Мишель Гондри вернулся к своему клипу «Come Into My World» и воссоздал его в рекламном ролике для коллекции сумок Chanel 25. В главной роли снялась актриса Марго Робби — звезда «Грозового перевала» и «Барби».
В видео десятки Робби, каждая с сумкой Chanel 25 разных цветов и размеров, движутся по оживленной парижской улице. Они повторяют движения Кайли Миноуг в клипе, а сама исполнительница появляется в видео в камео.
Робби призналась Vogue, что концерт Миноуг был первым в ее жизни: «Я помню, как в детстве смотрела этот клип и думала, что это так круто и изобретательно — те трюки в кадре, которыми он знаменит. Именно это мы воссоздаем в кампании».
Это не первое сотрудничество Гондри с Chanel. В ноябре он снял для модного дома видео с рэпером A$AP Rocky и Маргарет Куолли. В ролике пара просыпается в одной постели, после чего героиня Куолли уезжает на метро, а рэпер пытается догнать ее — пешком и вплавь. В конце он делает ей предложение.
В декабре Chanel объявила, что амбассадором бренда стал Чонгук из южно-корейской группы BTS. «Для меня Chanel — это новаторский дом, который бережно хранит свое вневременное наследие и постоянно развивается в соответствии с тенденциями настоящего. Как артист я остаюсь верным собственному стилю, принимая новые вызовы, поэтому партнерство с Chanel особенно значимо», — рассказал певец.