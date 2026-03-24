Пятый сезон «Бриджертонов» будет посвящен Франческе и Микаэле
HBO показал первый кадр из сериала «Гарри Поттер»
Селин Дион осенью даст серию концертов в Париже
Группа собак спаслась от торговцев собачьим мясом и преодолела 17 километров, чтобы вернуться домой
Хью Джекман в роли пастуха в трейлере комедии «Следствие ведут овечки»
«Звездный путь: Академия Звездного флота» завершится после второго сезона
В Китае открыли колледж, в котором будут учить правильно готовить шашлык
Показ от киноклуба «Афиши Daily» отменен
Билла Косби обязали выплатить 19 млн долларов по делу об изнасиловании
«Аватар: Пламя и пепел» выйдет в «цифре» 31 марта
Володин заявил, что Госдума не рассматривает инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ
Rockstar потратила три года на разработку реалистичного разбитого стекла для GTA 6
Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов
Кэтрин Лагаайя и Дуэйн Джонсон на первом постере лайв-экшна «Моаны»
FKA Twigs подала в суд на инди-группу The Twigs из‑за спора о названии
Том Йорк выпустит сольный альбом в 2026 году
Роберт Паттинсон и Зендая в новом отрывке из фильма «Вот это драма!»
Совместный альбом Басты и Гуфа выйдет 17 апреля
Оксимирона* заочно приговорили к обязательным работам
В Японии выпустили спрей от тараканов в стиле «Атаки титанов»
СМИ: в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет
Майли Сайрус снялась в новой версии заставки канала Disney
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики все связанные с допингом санкции
Ученые научились измерять постигровую депрессию. Сильнее всего ей подвержены любители RPG
«Чудо-человека» продлили на 2-й сезон
Минздрав рекомендовал направлять любителей бань на обследование спермы
Инстаграм* добавил возможность менять порядок фото в карусели после публикации
28 марта воздух в Москве может прогреться до +17 градусов

Марго Робби снялась в кампании Chanel, воссоздающей клип Кайли Миноуг

Фото: Chanel

Режиссер Мишель Гондри вернулся к своему клипу «Come Into My World» и воссоздал его в рекламном ролике для коллекции сумок Chanel 25. В главной роли снялась актриса Марго Робби — звезда «Грозового перевала» и «Барби».

В видео десятки Робби, каждая с сумкой Chanel 25 разных цветов и размеров, движутся по оживленной парижской улице. Они повторяют движения Кайли Миноуг в клипе, а сама исполнительница появляется в видео в камео.

Робби призналась Vogue, что концерт Миноуг был первым в ее жизни: «Я помню, как в детстве смотрела этот клип и думала, что это так круто и изобретательно — те трюки в кадре, которыми он знаменит. Именно это мы воссоздаем в кампании».

Это не первое сотрудничество Гондри с Chanel. В ноябре он снял для модного дома видео с рэпером A$AP Rocky и Маргарет Куолли. В ролике пара просыпается в одной постели, после чего героиня Куолли уезжает на метро, а рэпер пытается догнать ее — пешком и вплавь. В конце он делает ей предложение.

Видео: Chanel

В декабре Chanel объявила, что амбассадором бренда стал Чонгук из южно-корейской группы BTS. «Для меня Chanel — это новаторский дом, который бережно хранит свое вневременное наследие и постоянно развивается в соответствии с тенденциями настоящего. Как артист я остаюсь верным собственному стилю, принимая новые вызовы, поэтому партнерство с Chanel особенно значимо», — рассказал певец. 

