«Чудо-человека» продлили на 2-й сезон

Майли Сайрус снялась в новой версии заставки канала Disney
СМИ: в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики все связанные с допингом санкции
Ученые научились измерять постигровую депрессию. Сильнее всего ей подвержены любители RPG
Минздрав рекомендовал направлять любителей бань на обследование спермы
Инстаграм* добавил возможность менять порядок фото в карусели после публикации
28 марта воздух в Москве может прогреться до +17 градусов
Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг не вступала в отношения до 36 лет
Стали известны лауреаты премии «Ника»
Во вселенной The Sims появится знаменитая Lofi Girl
В Японии запустили экскурсионный поезд к горе Фудзи, предназначенный только для иностранцев
Звезда «Большой маленькой лжи» Джеймс Таппер снимет первый фильм в качестве режиссера
Отстраненный тренер пришел на матч в одежде священника и подрался с игроком соперников
СМИ: Селин Дион проведет осенью первые концерты после перерыва из‑за болезни
Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с «Ночлежкой», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности
«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи
Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини
Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store
С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек
Пассажирский самолет столкнулся в аэропорту Нью-Йорка с пожарной машиной. Пилоты погибли
Путин подписал закон о льготной аренде помещений для книжных магазинов и культурных мероприятий
Дуэйн Джонсон в образе Мауи в трейлере лайв-экшна «Моана»
В седьмой ярмарке «Арт Россия» поучаствуют более 100 независимых художников и галерей
Артисты сделали каверы на песни МакSим к 20-летию альбома «Трудный возраст»
Барри Манилоу выпустит первый альбом за 15 лет
В Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща
Разрушение AT-AT — в новом тизере «Мандалорца и Грогу»
Минздрав: у мужчин с талией 94 сантиметра — ожирение

«Чудо-человека» продлили на 2-й сезон

Marvel продлила сериал «Чудо-человек» на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter. Шоу рассказывает об актере-неудачнике, который получает сверхспособности и пытается пробиться в Голливуде.

К главным ролям вернутся Яхья Абдул-Матин II и Бен Кингсли. Первый исполняет роль голливудского актера Саймона Уильямса, обретающего необычные способности. Второй вновь сыграет эксцентричного актера Тревора Слэттери, знакомого зрителям по фильмам о Железном человеке. Шоураннером вновь выступит Эндрю Гест, работавший над «Сообществом» и «Бруклином 9-9».

Премьера первого сезона состоялась на Disney+ 27 января. Сериал получил высокие оценки: 91% на Rotten Tomatoes и 74 балла из 100 на Metacritic.

«Чудо-человек» стал третьим проектом режиссера Дестина Дэниела Креттона в Marvel после «Шан-Чи и легенды десяти колец» и мультсериала «Человек-паук: Новый день». Сам персонаж Чудо-человека появился в комиксах Marvel еще в 1964 году.

