Звезда «Фила из будущего» Рики Ульман готов к возвращению спустя 20 лет

Актер Рики Ульман, исполнитель главной роли в культовом сериале Disney Channel «Фил из будущего», заявил, что готов вернуться к проекту, если создатели решат возродить шоу.
В интервью People он признался, что очень гордится своей работой и до сих пор общается с коллегами по съемочной площадке.
«Если когда-нибудь придет время вернуться к этому, конечно, но мы так гордимся шоу, которое мы сделали, и тем, что люди до сих пор о нем говорят, — это подарок», — сказал актер.
Ситком, выходивший с 2004 по 2006 год, рассказывал о семье из 2121 года, застрявшей в современной Калифорнии после поломки машины времени. Вместе с Ульманом главную роль исполнила Элисон Михалка, а также Бренда Сонг, Эван Питерс и Кей Панабейкер в ролях второго плана.
Его коллега Михалка еще в 2017 году не исключала возможности воссоединения, отметив, что «реюнионы сейчас в моде». На данный момент официальных планов на перезапуск нет.