В возрасте 51 года умерла канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по ролям в сериалах «Сверхъестественное» и «Я — зомби». Об этом сообщает Variety.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком груди, сообщил ее коллега по «Сверхъестественному» Джим Бивер.
Флеминг родилась в Новой Шотландии, а свою карьеру начала в 1990-х. Широкую известность ей принесла роль в эпизоде «Мастеров ужаса» Дарио Ардженто (2005 год), где она сыграла женщину с каннибалистическими наклонностями.
В сериале «Сверхъестественное» она исполнила роль Карен Сингер, жены охотника Бобби Сингера, а в зомби-драме «Я — зомби» на протяжении пяти сезонов играла Кэнди Бейкер.
В последние годы она активно участвовала в театральных постановках в Британской Колумбии. У Флеминг осталась дочь. Прощание с актрисой пройдет в закрытом формате.