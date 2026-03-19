Золотое кольцо ежегодно посещают 27 миллионов туристов

Афиша Daily
1 мин на чтение
Сергиев Посад. Фото: Natalia Bazyl/Unsplash

Маршруты Золотого кольца ежегодно посещают 27 млн туристов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии по вопросам развития туристского маршрута, пишет ТАСС.

Чернышенко отметил, что бренд Золотого кольца официально зарегистрирован Минэкономразвития. Его правообладателем является Правительство России. «При этом он принадлежит всей стране и является определенным знаком качества», — добавил чиновник.

По его словам, для увеличения турпотока необходимо развивать все виды туризма на маршруте, в том числе патриотический, познавательный, исторический, гастрономический туризм, а также авто-, железнодорожные, авиа- и речные круизы. Чернышенко также подчеркнул важность привлечения внебюджетных инвестиций для модернизации и улучшения инфраструктуры.

Недавно стало известно, что Золотое кольцо России увеличат на 49 городов и сел. Впервые в маршрут войдут населенные пункты Нижегородской и Тверской областей. Расширение приурочено к 60-летию маршрута, которое будет отмечаться в 2027 году.

Расскажите друзьям