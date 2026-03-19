Lorde хочет начать с чистого листа после того, как ее 17-летний контракт с лейблом закончился

Фото: Didier Messens/Getty Images

Lorde рассказала, что чувствует себя готовой к переменам после того, как ее 17-летний контракт с Universal Music Group истек в конце прошлого года. Об этом пишет Billboard.

Соглашение подписали, когда артистке было 12 лет. Сейчас ей исполнилось 29 лет. Пока Lorde находится в статусе независимой артистки. В обращении к фанатам певица сообщила, что у нее снова будет контракт в будущем, но сейчас она хочет, чтобы ее творчество «не покупалось и не продавалось». 

«Когда я вижу возможность начать все с чистого листа, я стараюсь ею воспользоваться. Это вдохновляет меня. Просто приятно на секунду снять контейнер или что-то в этом роде», — сказала Lorde.

В июне 2025 года певица выпустила свой четвертый альбом, «Virgin», на лейбле UMG. Сейчас она находится в своем мировом туре «Ultrasound». Предстоящие концерты в Лос-Анджелесе, которые состоятся 14–15 мая, завершат тур.

Недавно на концерте Lorde пригласила на сцену Charli XCX. Вместе певицы исполнили песню «Girl, So Confusing» — ремикс с альбома «Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat».

