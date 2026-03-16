Джессика Честейн сняла видео под трек казахстанского рэпера Hatikoali

Звезда фильмов «Интерстеллар» и «Прислуга» Джессика Честейн опубликовала в Instagram* ироничный ролик под трек «Go!» казахстанского рэпера Алихата Танатарова (Hatikoali).
В ролике актриса сравнивает свой безупречный образ на красной дорожке и хаотичную реальность подготовки к мероприятиям. «Она актриса. Я бы узнал ее где угодно. Нет, не узнал бы», — пошутила Честейн.
В комментариях к актрисе пришли русскоязычные пользователи. Вот что они писали: «Казахстанцы, где вы?», «Я сначала подумала, у меня Instagram заглючил», «Ну примерно так же я выбираю песни на английском», «Вы нас призвали, и мы явились».
Сам рэпер признался, что шокирован вниманием голливудской звезды. «Я вообще в шоке от того, что она сняла под мой звук что-то, потому что это настолько голливудская звезда. Мне уже пишут, интервью берут. Ощущения жесткие», — отреагировал рэпер.
