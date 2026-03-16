Съемки сиквела «Горничной» начнутся осенью. Сидни Суини вернется к своей роли

Режиссер Пол Фейг («Девичник в Вегасе») объявил на красной дорожке «Оскара», что работа над продолжением хита «Горничная» начнется осенью.
Он отметил, что сценарий уже готов и сейчас идет этап переработки. Сидни Суини вновь исполнит роль Милли Кэллоуэй — горничной с темным прошлым.
Второй фильм, основанный на романе Фриды МакФадден «Тайна служанки», расскажет о смертельном заговоре, в который героиню пытается втянуть ее работодательница. К Суини присоединится итальянский актер Микеле Морроне, знакомый по другому проекту Фейга — «Еще одна простая просьба».
Фильм «Горничная» собрал в мировом прокате 374 млн долларов. Бюджет составил 35 млн долларов. По сюжету первой картины молодая девушка Милли (Сидни Суини) устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины (Аманда Сейфрид) и Эндрю (Брэндон Скленар). Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.