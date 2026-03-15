Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл
В российских регионах у жителей массово изымают домашний скот под предлогом борьбы с пастереллезом
В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР
Джейми Ли Кертис отказалась бы от съемок в сиквеле «Хэллоуина», если бы знала о трилогии
В Роскачестве заявили о праве уволить сотрудника за токсичность
В кинопарке «Москино» снимут российско-индийский фильм
Назван регион России, где никогда не отключают отопление
Съемки третьего сезона «Большой маленькой лжи» начнутся этой осенью
Николь Кидман рассказала, что ее подготовка к «Оскару» начинается с посещения церкви
В сиквеле фильма «Руки вверх!» расскажут о развитии группы в 2000-х
Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» не состоится
В Китае робота «задержали», после того как он напугал пенсионерку
Морриси объяснил отмену концерта тем, что не выспался. В этом году он не явился на треть своих шоу
Умер философ и социолог Юрген Хабермас
Франция вернула Кот-д’Ивуару «говорящий барабан», украденный более 100 лет назад
Айтишник написал в резюме рецепт пельменей и получил оффер
Джеймс Блейк анонсировал концерты в Великобритании и Европе
В Неаполе незрячие впервые прикоснутся к скульптуре «Христос под плащаницей»
В Норвегии лучшему игроку матча подарили 100 огурцов
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Румынскую песню для «Евровидения» обвинили в романтизации удушения во время секса
В Швеции прошел самый глубокий подземный марафон
Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes
Мошенники начали использовать ИИ для вымогательства у владельцев потерявшихся животных
«Война миров» с Айс Кьюбом стала триумфатором антипремии «Золотая малина»
Розамунд Пайк рассказала, как фильм «Doom» едва не разрушил ее карьеру
Гитару Дэвида Гилмора из Pink Floyd продали на аукционе за 14,6 миллиона долларов
Журналисты Reuters заявили, что узнали настоящее имя Бэнкси

Умер актер Николай Гаро, известный по фильму «Кавказская пленница»

Фото: Мосфильм


14 марта на 89-м году жизни скончался советский и российский продюсер, актер Николай Гаро. Об этом сообщает музей Эльдара Рязанова со ссылкой на семью кинодеятеля.

«Коллектив Музея Эльдара Рязанова выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Михайловича!» — говорится в сообщении.

Николай Гаро в 1978 году окончил экономический факультет ВГИКа, с 1962 года работал сначала директором фильмов на «Мосфильме», потом продюсером, а в 1995 году стал генеральным директором киностудии „Луч“. Сам снимался в нескольких картинах как актер, работал с Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым.

Первое появление на экране — образ шофера авторефрижератора в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» (1967). Затем последовала самая известная роль Гаро — господин ПЖ, правитель планеты Плюк в «Кин-дза-дза!» (1986). В 1996 году Гаро сыграл жениха продавщицы книг Ксении Засыпкиной в картине Рязанова «Привет, дуралеи!». Позже актер стал продюсером трех картин Эльдара Александровича — «Привет, дуралеи!», «Старые клячи» (2000) и «Тихие омуты» (2000).
 

