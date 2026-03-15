По данным Deadline, решение об отмене сериала было принято после нескольких недель «спекуляций о судьбе пилотного эпизода». Источники охарактеризовали его как «неидеальный», отметив, что стиль Чжао, возможно, не совсем подходил для перезапуска. При этом Hulu по-прежнему высоко ценит франшизу «Баффи» и надеется, что ребут все же когда-нибудь состоится.