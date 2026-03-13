Брэдли Купер намерен срежиссировать приквел «Одиннадцати друзей Оушена»

Американский актер Брэдли Купер собирается стать режиссером приквела фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Об этом сообщил Deadline.
Купер также готов написать сценарий картины и исполнить в ней главную роль. Артист в настоящее время обсуждает участие в проекте, но никаких четких договоренностей пока нет.
Купер может возглавить ленту после ухода из нее Ли Айзека Чуна. Он отказался от участия, хотя до старта съемок оставалось больше года.
Ранее Купер выпустил фильм «Эта штука работает?». Актер снялся в проекте вместе Уиллом Арнеттом и Лорой Дерн. Купер и Дерн сыграли семейную пару Алекса и Тесс, чей брак постепенно распадается. На фоне этого Алекс пытается найти новый смысл через занятия стендапом.