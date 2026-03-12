«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева

17 марта пройдут торги аукционного дома «Литфонд», посвященные 45-летию Ленинградского рок-клуба и 40-летию Свердловского рок-клуба, сообщает ТАСС.
«В каталоге торгов представлено более ста раритетов, в числе которых рукописи, фотографии, магнитофонные записи, самиздат и редкие документы, позволяющие буквально по фрагментам восстановить атмосферу подпольной рок-сцены конца 1970-х и 1980-х годов. Большинство лотов происходит из крупных частных коллекций Санкт-Петербурга, Москвы, Урала, Сибири и ранее не появлялось на антикварном рынке», — говорится в сообщении.
Одним из центральных лотов аукциона стали ранние рукописные тексты Михаила Науменко, лидера группы «Зоопарк». Среди них — тексты будущих композиций «Буги для всех детей» (стартовая ставка 150 тыс. р.), «О чем с тобой говорить» (80 тыс. р.) и «Утренняя песня» с фото автора (80 тыс. р.). Участникам аукциона также представят автограф поэта Ильи Кормильцева на новогодней открытке (стартовая ставка 20 тыс. р.) и письма Вячеслава Бутусова президенту Ленинградского рок-клуба (60 тыс. р.).
«Отдельное место занимает фотоархив легендарного свердловского фотографа Ильдара Зиганшина, который документировал концерты и жизнь уральского рок-клуба. Среди работ фотографа также выделяются редкие снимки подпольных выступлений Майка Науменко и Виктора Цоя, которые прошли в Свердловске в 1983 году. Есть даже их совместное черно-белое фото, стартовая ставка 50 тыс. р.», — добавили в пресс-службе.