Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»

Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом

Афиша Daily
Фото: Neon/YouTube

На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер хоррора «Хокум», главную роль в котором исполнил звезда «Разделения» Адам Скотт.

Он сыграл писателя Ома Баумана, который уединяется в отдаленной гостинице в Ирландии, чтобы развеять прах своих родителей. Вскоре его поглощают рассказы о ведьме, которая, по легенде, живет в номере для новобрачных.

Тревожные видения и шокирующее исчезновение работницы отеля заставляют героя Скотта столкнуться с темными уголками собственного прошлого. Как показывает трейлер, столкновение оказывается более чем жутким.

Видео: Neon/YouTube

Режиссером и сценаристом «Хокума» выступил Дэмиан МакКарти, снявший хоррор «Астрал. Медиум». Его новый фильм выпустит студия Neon. Помимо Скотта, в ленте появятся Дэвид Уилмот, Остин Амелио, Флоренс Ордеш, Питер Кунан, Майкл Патрик.

Оператором картины стал Колм Хоган, также работавший над «Астрал. Медиум». В продюсерской команде оказались Дерек Дочи, Мартин Де Барра, Джулианна Форде, Рой Ли и Стивен Шнайдер.

«Хокум» выйдет в зарубежный кинопрокат 1 мая. В России хоррор представит компания Capella Film. Релиз ленты на отечественных экранах запланирован на 7 мая.

Расскажите друзьям