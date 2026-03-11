В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»

Первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами» пройдет в Москве с 8 по 12 июля, сообщает ТАСС.



Кинофестиваль будет посвящен фильмам, созданным женщинами-кинематографистами. Организатором выступила Ассоциация женщин кинопродюсеров в России (WRAP) при поддержке Министерства культуры РФ.



Проект пройдет в сети кинотеатров «Каро 11 Октябрь». В конкурсной программе будет десять полнометражных игровых фильмов. На фестивале также будет пройдет деловая программа, посвященная актуальным вопросам современной киноиндустрии. Показы будут сопровождаться обсуждениями с участием создателей фильмов и экспертов отрасли.



Прием заявок на участие проходит с 15 марта до 1 июня 2026 года. К участию допускаются полнометражные игровые фильмы, завершенные производством не ранее 1 января 2023 года, в создании которых женщины занимали не менее двух ключевых творческих должностей: режиссера, продюсера, сценариста, оператора-постановщика, композитора или монтажера.