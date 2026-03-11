У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о не-людях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»

У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики

Афиша Daily
Фото: Peacock

Создатель сериала «Третий лишний» Сет МакФарлейн сообщил, что продолжение приквела маловероятно. Об этом сообщает Variety.

Причиной стала высокая стоимость производства, которую студии сочли неоправданной. «Что я постоянно слышал от Peacock и Universal, так это „Послушай, шоу очень дорого производить, и нет никакой возможности сделать это с меньшими затратами“.

Поэтому я сказал: „Хорошо, я вас услышал“. И я написал финальную сцену, где Макс Беркхолдер входит в спортзал, предположительно, выходя из него уже как Марк Уолберг в первом фильме „Третий лишний“», — объяснил МакФарлейн.

Шоураннеры сознательно загнали себя в угол, понимая, что дальнейшее развитие сюжета потребовало бы сложных маневров. МакФарлейн поблагодарил свою производственную и съемочную группы за создание первых двух сезонов «Третьего лишнего». Он сказал, что количество необходимых компьютерных спецэффектов было похоже на «съемки фильма „Мстители“ каждые 22 минуты».

Несмотря на закрытие игрового сериала, франшиза продолжит существование в анимационном формате. Peacock уже анонсировал мультсериал с участием Уолберга, Аманды Сейфрид и Джессики Барт.

Расскажите друзьям