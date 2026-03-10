Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о не-людях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»

Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»

Афиша Daily
Фото: Tomorrow Studios

Американские актеры Дэвид Духовны («Секретные материалы», «Блудливая Калифорния») и Лаверна Кокс («Оранжевый — хит сезона») снимутся в сатирической комедии «Soapbox». Об этом сообщил Deadline.

Режиссером картины выступит Эндрю Джей Коэн, постановщик фильма «Дом» с Уиллом Ферреллом и сценарист комедии «Соседи: На тропе войны». Сценарий «Soapbox» написали Духовны и Макс Барбаков, известный по ленте «Зависнуть в Палм-Спрингс».

В актерский состав вошли Уэст Духовны («Остров Сент-Икс»), Рэндалл Парк («Резиденция»), Джимми Симпсон («Темная материя») и Дженнифер Грей («Грязные танцы»). Съемки проекта уже начались в начале марта в Лос-Анджелесе.

«Soapbox» выпустит компания Astute Films вместе с Rookie, Inc. Продюсерами будут Фред Бернштейн, Дэвид Духовны, Тиффани Кузон, Джефф Дэвид, Барбаков и Коэн. Последний также станет исполнительным продюсером фильма.

Расскажите друзьям