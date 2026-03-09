В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны

У Telegram массовый сбой в России
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики
Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 Марта. Это месть за подарки на 23 Февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон

В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны

В Лос-Анджелесе 8 марта неизвестная женщина подъехала на машине к особняку певицы Рианны и открыла по нему огонь из полуавтоматической винтовки. Об этом пишут NBC News.

По данным местной полиции, четыре пули или их фрагмента попали в дом и на территорию участка. В этот момент Рианна была дома, она не пострадала. Находились ли внутри A$AP Rocky и дети пары, неизвестно.

Женщину уже задержали. Выясняются ее мотивы. Дом Рианны расположен в престижном районе Беверли-Крест, недалеко от центра Лос-Анджелеса.

Рианна не первая из голливудских звезд, кто пострадал от действий неадекватных людей. В мае суд предъявил обвинения сталкеру Дженнифер Энистон, который въехал на авто в ворота ее дома. В июне суд выдал Тейлор Свифт ордер против мужчины, который называл ее матерью своего ребенка. В июне суд отправил в тюрьму сталкера Эминема, который ночью ворвался в его дом.

