Хоррор A24 «Полутон» выйдет в российский прокат

Концептуальный хоррор от студии А24 «Полутон» («Undertone») выйдет в российский прокат. Релиз ожидается в апреле, дистрибьютором ленты станет «Про: взгляд».
В центре сюжета — ведущая популярного подкаста о паранормальном. Она получает анонимные аудиозаписи с паранормальными явлениями. Постепенно истории на пленке начинают пугающе совпадать с ее собственной жизнью, погружая героиню в безумие.
Главную роль исполнила Нина Кири, известная по «Рассказу служанки». Вместе с ней в ленте снялись Кина Лин Бастидас и Адам ДиМарко.
Режиссером фильма стал дебютант в полном метре Иан Туасон. Постановщик из Торонто ранее был известен своими короткометражками ужасов в формате live-action VR, которые набрали более 14 млн просмотров на ютубе.