Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»

Афиша Daily
Фото: Prime Video

Prime Video представил трейлер пятого и последнего сезона супергеройского сериала «Пацаны». Премьера заключительных эпизодов состоится 8 апреля. Финал покажут 20 мая.

В трейлере Хоумлендер заявляет о своем «великом предназначении». Чтобы обрести бессмертие с помощью оригинальной версии сыворотки V1, он размораживает своего отца Солдатика.

Тем временем команда «Пацанов» разбита. Хьюи, Молоко и Французик в тюрьме, Энни пытается организовать сопротивление, а Кимико исчезла. Все меняется с возвращением Бутчера.

«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.

В главных ролях Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т.Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти, а также Вэлори Карри и Джеффри Дин Морган.

