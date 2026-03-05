Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»

Prime Video представил трейлер пятого и последнего сезона супергеройского сериала «Пацаны». Премьера заключительных эпизодов состоится 8 апреля. Финал покажут 20 мая.
В трейлере Хоумлендер заявляет о своем «великом предназначении». Чтобы обрести бессмертие с помощью оригинальной версии сыворотки V1, он размораживает своего отца Солдатика.
Тем временем команда «Пацанов» разбита. Хьюи, Молоко и Французик в тюрьме, Энни пытается организовать сопротивление, а Кимико исчезла. Все меняется с возвращением Бутчера.
«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.
«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.
В главных ролях Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т.Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти, а также Вэлори Карри и Джеффри Дин Морган.