Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота

Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет

Павильон России на Венецианской биеннале, дата съемки ― ноябрь 2023 года. Фото: SOPA Images/Getty Images

Россия впервые с 2020 года примет участие в Венецианской биеннале. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя президента по международному сотрудничеству Михаила Швыдкого. 

Россия представит в Венеции проект «Дерево укоренено в небе», разработанный молодыми музыкантами, философами и поэтами. Его отправной точкой стал образ, придуманный философом Симоной Вейль, ― «дерева, чьи корни питаются не столько землей, сколько светом, непрерывно нисходящим сверху».

Музыканты из России, Южной Америки и Африки создадут в российском павильоне атмосферу музыкального фестиваля. В проекте участвуют артисты, которые стремятся сохранить музыкальное наследие, находящееся под угрозой из-за доминирования новых культурных центров.

Среди участников ― композиторы Олег Гудачев, Алексей Ретинский, Лукас Сухарев и Алексей Сысоев, аккордеонист и перформер Роман Малявкин, ковокальный ансамбль Intrada, художник Тимофей Дударенко, ансамбль «Толока», пианист Петр Мусоев, музыкальный проект Phurpa, мультиинструменталист Алексей Ховалыг и звуковая художница Татьяна Халбаева.

Из зарубежных артистов ― диджей из Мали DJ Diaki, проект Atosigado мексиканского продюсера и художника Оскара Ландграфа Ортеги, бразильский диджей JLZ и музыкальный продюсер из Аргентины Jaijiu. 

Венецианская биеннале пройдет в этом году с 9 мая по 22 ноября. Ее тема ― «В минорных тонах», согласно которой экспозиция должна создать атмосферу «созерцания, мечтаний и легкой грусти».

