При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей

Сорежиссер сайфай фильма «Проект „Конец света“» Кристофер Миллер рассказал, что картину сняли полностью без использования хромакеев, несмотря на космическую тематику.
«Забавно то, что в фильме вообще нет хромакея. Ни одного зеленого или синего экрана не использовали. Весь корабль был построен как декорация изнутри. У нас была огромная секция внешней обшивки, которую мы построили снаружи. Инопланетянин Рокки действительно был с нами все время», — поделился режиссер.
Миллер добавил: «Именно это заставляет ощущать фильм реальным и естественным. То, как команда оператора Грега Фрейзера освещала декорации с помощью практических эффектов, позволяло ему двигать камеру куда угодно и находить живые моменты». Отсутствие хромакея при этом не означает отсутствия визуальных эффектов: в фильме использовался CGI.
«Проект „Конец света“» выйдет в прокат 20 марта. Картина основана на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель, ставший астронавтом, Райленд Грейс (Райан Гослинг). Он просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался. Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему Тау Кита, которая находится в двенадцати световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.
Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.
«Это безумно амбициозная история с грандиозным размахом, и она казалась невероятно трудной в реализации, а мы как раз любим такие проекты, — говорил Гослинг о фильме на CinemaCon. — Именно ради таких фильмов мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что играю в нем, но и потому, что я один из продюсеров».