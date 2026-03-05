Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским

Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоту
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота
Билли Зейн присоединится к сериалу «Король гольфа»
Ринго Старр выпустит новый кантри-альбом
Сериал «Начальная школа „Эбботт“» продлили на шестой сезон
Люси Бойнтон снимется во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Тейяна Тейлор умоляет Пола Томаса Андерсона снять сиквел о ее героине из «Битвы за битвой»
Кристиан Бейл — о ремейке «Американского психопата»: «Смелый шаг. Удачи им»
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Реем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна
В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами

Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским

Афиша Daily
Фото: «Централ Партнершип»

«Централ Партнершип» поделился с «Афишей Daily» новым трейлером исторической драмы «Ангелы Ладоги». Фильм выйдет в прокат 23 апреля. 

В основу сюжета легла подлинная история подвига спортсменов-буеристов. В ноябре 1941 года им дали задание доставить боеприпасы в Ленинград, вокруг которого сомкнулось кольцо блокады. Миссия молодых спортсменов превратилась в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшим соперникам в парусном спорте пришлось стать настоящей командой, чтобы выжить самим и подарить надежду другим.

Видео: «Централ Партнершип»

Главные роли в проекте исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Роман Евдокимов («Огниво»), Ксения Трейстер («Этерна»), Виктор Добронравов («Т-34»), Полина Агуреева («Долгое прощание»), Вадим Сквирский («Романовы»), Евгений Сидихин («За последней чертой») и Дирк Мартенс («Доктор Вера»).

«Блокада Ленинграда — боль, которая передается из поколения в поколение. Она ощущается в кадрах старых фильмов, в самом воздухе этих мест. Для многих это личная история — история родных. Я верю, что наш фильм будет обладать масштабом, который сможет передать величие и трагедию того времени», ― отметил Жизневский.

Режиссером выступил Александр Котт, известный по фильмам «Брестская крепость» и «Северный полюс». «В Музее блокады Ленинграда есть уникальная экспозиция, посвященная эвакуации детского дома. Директор детдома оставил после себя десятки писем, сейчас они представлены в музее. И это невероятная история про то, как директор пытается эвакуировать детей и не может, потому что вокруг война. Это сюжетная линия, которая двигает нашу историю», — поделился Котт.

