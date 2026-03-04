Тейяна Тейлор умоляет Пола Томаса Андерсона снять сиквел о ее героине из «Битвы за битвой»

Тейяна Тейлор, исполнившая роль Перфидии Беверли-Хиллз в «Битве за битвой» Пола Томаса Андерсона, ведет с режиссером переговоры о продолжении. Об этом актриса рассказала в интервью IndieWire.
«Разговоры [о второй части] самые что ни на есть реальные. Я хочу всех заверить: прямо сейчас я умоляю Пола Томаса Андерсона дать нам это. Я умоляю его дать нам это», — сказала Тейлор.
В фильме Перфидия появляется лишь в начале: чтобы избежать тюрьмы, ее героиня бежит в Мексику. Основное действие разворачивается 16 лет спустя и сосредоточено на ее бывшем возлюбленном (Леонардо ДиКаприо) и их дочери (Чейз Инфинити).
Тейлор призналась, что ее не отпускает мысль о судьбе Перфидии в эти пропущенные годы. «Там и сям я шучу с Полом. Я говорю: „Нам нужно узнать, чем Перфидия занималась все эти 16 лет“. Но Перфидии и Уилле нужны несколько сцен вместе. Когда Уилла вышла за дверь в той последней сцене, я сказала: „Куда она на самом деле идет? Она собирается освободить Деандру? Она собирается найти свою маму?“. Мне нравится, что это вселяет надежду и что где-то там есть место для второй части», — поделилась актриса.
Тем временем Тейлор готовится дебютировать в качестве режиссера. Производством ее фильма «Get Lite» займется компания Paramount. Премьера в кинотеатрах назначена на 9 апреля 2027 года.
По сюжету талантливая, но наивная студентка-танцовщица отправится на поиски вдохновения и обретет не только его, но и любовь в самом неожиданном месте — в нью-йоркском метро. На главную роль утверждена Сторм Рид, известная по роли Джиа в сериале «Эйфория» и Мэг в картине «Излом времени».