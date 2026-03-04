Тейяна Тейлор умоляет Пола Томаса Андерсона снять сиквел о ее героине из «Битвы за битвой»

Тейлор призналась, что ее не отпускает мысль о судьбе Перфидии в эти пропущенные годы. «Там и сям я шучу с Полом. Я говорю: „Нам нужно узнать, чем Перфидия занималась все эти 16 лет“. Но Перфидии и Уилле нужны несколько сцен вместе. Когда Уилла вышла за дверь в той последней сцене, я сказала: „Куда она на самом деле идет? Она собирается освободить Деандру? Она собирается найти свою маму?“. Мне нравится, что это вселяет надежду и что где-то там есть место для второй части», — поделилась актриса.