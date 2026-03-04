A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна

Афиша Daily


Американские СМИ опубликовали полную запись из показаний бывшего президента США Билла Клинтона по делу Джеффри Эпштейна, которые он дал в конгрессе 27 февраля. 

На одном из отрывков из записи Клинтон улыбается, рассматривая свои снимки из файлов Эпштейна. На видео адвокат политика попыталась забрать фотографию у Клинтона, но тот не сразу отдал ее, продолжая рассматривать снимок.



Этот момент разошелся в соцсетях. Клинтона обвинили в том, что он был слишком радостным, смотря на снимок из файлов о тяжких преступлениях, в которых обвиняют Эпштейна и людей, связанных с ним. На видео стали делать пародии и мемы.

Как пишет Fox News, в конгрессе Клинтон изучал фото, где он запечатлен в горячей ванне вместе с соратницей Эпштейна Гислейн Максвелл и еще одной женщиной, лицо которой было скрыто. Клинтон во время дачи показаний сказал, что фото сделали в Брунее во время его президентства. 

По его словам, он посещал страну по приглашению султана Брунея вместе с Эпштейном и Максвелл, однако бывший президент не объяснил, почему они сопровождали его. Сам Клинтон отрицает свое участие в преступлениях Эпштейна, касающихся сексуализированного насилия над несовершеннолетними девочками.

