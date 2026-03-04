Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке
Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс
Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока
Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса
ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине
Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером
Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян

Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году

Афиша Daily
Фото: weyfoto loh/Unsplash

В России планируют пересмотреть список профессий, запрещенных для женщин. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на эксперта экономического факультета РУДН Татьяну Ушкац.

По ее словам, работа запланирована на 2026 год, а первые изменения могут вступить в силу уже в 2027-м. Это позволит женщинам расширить доступ  к специальностям с приемлемым уровнем риска.

Минтруд намерен исключить из перечня профессии, связанные с управлением тяжелой техникой и оборудованием. Речь идет в том числе о машинистах экскаваторов, погрузочных машин, а также о ряде специальностей в шахтах и горнодобывающей отрасли.

Цель изменений — обеспечение равных возможностей на рынке труда и повышение конкурентоспособности экономики за счет привлечения квалифицированных кадров независимо от пола.

Как отметила Ушкац, реформа станет частью долгосрочной стратегии модернизации рынка труда и поддержки экономического роста страны. Текущий перечень работ, запрещенных для женщин, действует с 2021 года. В нем 100 позиций. В прежнем перечне, принятом 20 лет назад, было более 450 работ.

Расскажите друзьям