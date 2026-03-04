Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде

Оливия Дин возглавила список претендентов на исполнение заглавной песни для следующего фильма о Джеймсе Бонде. Лондонская букмекерская контора оценивает ее шансы как наиболее вероятные.
Дин стала триумфатором на церемонии Brit Awards 2026, победив во всех номинациях, в которых была представлена: «Артист года», «Лучший поп-исполнитель», «Альбом года» («The Ar
За ней в списке фаворитов следуют Рэй, Лана Дель Рей, Дуа Липа и Гарри Стайлз. В числе аутсайдеров — воссоединившиеся Oasis, а также Charli XCX и Чаппелл Роан.
Следующий фильм бондианы находится в разработке у режиссера Дени Вильнёва («Дюна») и сценариста Стивена Найта («Острые козырьки»). Это будет первая лента франшизы после того, как студия Amazon взяла на себя творческий контроль. Имя нового исполнителя роли Джеймса Бонда пока не названо, но актеры уже комментируют слухи.
Сама Charli XCX недавно заявила, что не уверена, что «создана» для бондианы, но готова рассмотреть предложение. Yungblud выразил желание записать тему вместе с Oasis, на что Лиам Галлахер отреагировал с юмором.