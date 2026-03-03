Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II

Шарлотта Рэмплинг («Герцогиня») и Марк Руффало («Иллюзия обмана») исполнят главные роли в картине «Santo Subito!», которая будет посвящена канонизации папы римского Иоанна Павла II. Об этом пишет Variety.
Действие в ленте развернется после смерти понтифика 2 апреля 2005 года. Руффало сыграет священника Джозефа Муроло, который должен будет расследовать жизнь покойного Иоанна Павла II перед его возможным причислением к лику святых. Рэмплинг сыграет американского философа польского происхождения Анну-Терезу Тыменецкую, которая долгое время дружила с польским понтификом и обменивалась с ним письмами.
Режиссером ленты стал французский кинематографист Бертран Бонелло («Предчувствие»). Съемки уже начались в Италии, они также пройдут в Польше. Сценарий написали Бертран Бонелло вместе с Тома Бидегеном («Голос семьи Белье»).
Роль папы Иоанна Павла II в фильме исполнит Анджей Хыра (Польша, «Снега больше не будет»). В фильме также снимутся Цезарий Зак в роли Станислава Дзивиша, личного секретаря и близкого соратника понтифика, Мариза Борини в роли Софии Муроло, матери Джозефа, Адам Бесса (Франция) в роли Али Агджи, пытавшегося совершить покушение на папу, и Антон Лессер в роли отца Матфея, друга Джозефа.